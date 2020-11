Blockchain Forum Italia: al via la terza edizione. Il 10 e l’11 novembre in live streaming esperti italiani e internazionali a confronto

Ecosystems & Networks, Technology & Law, Business on Blockchain, Finance & Cryptocurrencies, Research & Academy: sono questi i cinque macrotemi relativi alla blockchain intorno a cui si delinea il Blockchain Forum Italia, la prima e più importante fiera italiana dedicata al settore Blockchain, organizzata da Blockchain Italia S.r.l. e giunta alla sua terza edizione, in programma martedì 10 novembre 2020 dalle 9 alle 17:30 e mercoledì 11 novembre dalle 9:00 alle 13:30 in modalità completamente digitale.

Durante l’evento, che verrà proposto anche in live streaming sui canali del Blockchain Forum Italia e dei media partners Cryptorivista, Next Generation Currency e The Cryptonomist, si alterneranno interviste e panel dedicati in cui interverranno i massimi esperti della tecnologia Blockchain e dell’innovazione digitale italiana ed internazionale.

Ad aprire la giornata sarà Pietro Azzara, fondatore del Blockchain Forum Italia e CEO di Blockchain Italia S.r.l, società organizzatrice, nonché presidente dell’associazione Italia4Blockchain, insieme al vicepresidente dell’associazione Italia4Blockchain e Segretario generale di Assofintech, Fabrizio Barini.

Organizzazione dei lavori e contenuti

La prima tavola rotonda che darà il via ai lavori è dedicata al tema dell’interoperabilità tra diversi protocolli, con la partecipazione di Montse Guardia, General Director di Alastria, Sunny Lu, CEO di VeChain e Pietro Grassano, Business Solutions Director Europe di Algorand. A seguire un intervento sul tema a cura dello Studio Legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, che si conferma anche quest’anno premium partner dell’evento.

Nel corso della giornata verranno trattati numerosi temi al centro del dibattito del mondo blockchain, dalla DeFi alle Central Bank Digital Currency fino alla Self Sovereign Identity, e verranno presi in considerazione case history di successo e best practice aziendali, tra cui Astebook e Luxochain.

La giornata vedrà alternarsi relatori d’eccezione, come Silvio Micali (Premio Touring e Founder di Algorand), Pietro Lanza (Blockchain Leader IBM Italia), Fabio Moioli (Direttore della Divisione Consulting Services di Microsoft Italia), Marc Taverner (CEO dell’ International Association for Trusted Blockchain Applications – INATBA), Massimiliano Dragoni (Senior Policer Officer presso la Commissione Europea), Emiliano Vernini (Head of Innovation di Poste Italiane). Ampio spazio verrà anche dato all’Educazione in ambito blockchain, con esperti italiani e internazionali, guidati nella discussione da Margherita Leder, chair del tavolo di lavoro sulla formazione in ambito bockchain di INATBA.

In chiusura, verrà ospitata la presentazione del nuovo Italian Blockchain National Observatory (IBNO), nato grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Italia4Blockchain e Cryptodiamond S.r.l.

“Siamo orgogliosi che il Blockchain Forum Italia si confermi la fiera di riferimento del mondo blockchain in Italia. Anche quest’anno, seppur all’interno di un evento virtuale, abbiamo attirato i massimi esperti italiani e internazionali in tema blockchain. In Blockchain Italia crediamo fortemente che sia fondamentale esplorare le opportunità espresse da questa tecnologia innovativa e venire a conoscenza di applicazioni pratiche che mostrano in modo chiaro come possa migliorare e rendere più efficienti i processi aziendali e della Pubblica Amministrazione. Le occasioni di confronto come quella offerta dal Blockchain Forum Italia sono fondamentali per contribuire alla diffusione di questo paradigma tecnologico nel nostro Paese”.

Pietro Azzara, fondatore di Blockchain Forum Italia e CEO di Blockchain Italia S.r.l.

Come iscriversi

Per andare incontro alle esigenze del momento, la partecipazione all’evento è stata resa completamente gratuita ed è già possibile registrarsi sulla piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-blockchain-forum-italia-terza-edizione-107057748608?fbclid=IwAR1NSVJvcZ7fK6MVU5MgoHXMBSylcvspWPinQfkzT0rq0ObcaLeKw-N-HZA

Maggiori informazioni su: https://blockchainforumitalia.com/