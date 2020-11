All together now torna su Canale 5: Valentina Parisse tra i giudici

Valentina Parisse tra i giudici di All together now: stasera la prima puntata in onda su Canale 5 in prima serata

Valentina Parisse sarà fra i giudici di “All Together Now – La musica è cambiata”, in onda da stasera in prima serata su Canale 5. Per la terza volta consecutiva la cantante e autrice prenderà un posto nel “Muro Umano” dello show musicale della rete ammiraglia Mediaset.

Il programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è condotto da Michelle Hunziker, affiancata, novità di questa edizione, da una “giuria vip”, composta da J-Ax, Rita Pavone, Francesco Renga e Anna Tatangelo.

Questa, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), valuterà le performance dei concorrenti insieme al “Muro Umano”, composto da 100 personaggi tra cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo e che quest’anno comprenderà anche la “giuria popolare”, ovvero dieci volti selezionati tra le candidature arrivate via social.

“Questa mia nuova esperienza con All Together Now – spiega Valentina Parisse – è semplicemente unica e straordinaria, non solo per la gioia di partecipare ancora una volta ad un programma pieno di musica e di grandi talenti, ma anche per il periodo particolare, in cui lo show musicale viene realizzato. La più forte speranza è quella di portare un momento di gioia nelle case dei telespettatori. Il ringraziamento va a tutta la grande squadra di Roberto Cenci, Francesca Cenci e ai colleghi del Muro che lo hanno reso possibile”.