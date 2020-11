Slitta l’uscita di World of Warcraft: Shadowlands

World of Warcraft: Shadowlands posticipato al 24 novembre. Annunciata la data di uscita dell’ottava espansione del popolare gioco

Gli eroi dell’Orda e dell’Alleanza sono pronti a partire per un viaggio oscuro nel mondo delle anime. E’ stata fissata al 24 novembre l’uscita di World of Warcraft: Shadowlands, l’ottava espansione del popolare MMORPG di Blizzard Entertainment. Originariamente previsto per il rilascio alla fine di ottobre, il titolo è stato posticipato per poter apportare delle modifiche in base ai feedback ricevuti dagli utenti nel beta test.

La nuova espansione di World of Warcraft, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), trasporta i giocatori in un viaggio nelle Terretetre, un regno ultraterreno dove le anime mortali giungono per trovare nuovi scopi o subire tormenti eterni in balia del carceriere nella sua Torre dei dannati. Mentre esplorano questo mondo di confine, i giocatori scopriranno il destino delle leggende di Warcraft, stringeranno un legame con una delle quattro Congreghe che governano i diversi domini delle Terretetre e alla fine affronteranno una minaccia avvolta nell’oscurità che brama la distruzione del cosmo.