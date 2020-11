Rotterdam: metro deraglia, in salvo con la coda della balena

A Rotterdam come in un film: coda della balena salva metro deragliata. La scultura ha impedito alla carrozza di cadere nel vuoto

Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente occorso a Spijkenisse, nei pressi di Rotterdam, dove un treno della linea metropolitana della città è deragliato al capolinea, sospeso a 10 metri di altezza. Il vagone principale è rimasto parzialmente in bilico sulla scultura della coda di una balena eretta di fronte alla stazione, che ha impedito al treno di cadere nel vuoto.

L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte del 2 novembre, quando non era presente alcun passeggero a bordo. Il conducente è rimasto illeso, ma è stato portato in ospedale per un controllo precauzionale.

La scultura, raffigurante due code di balena che escono dall’acqua, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata realizzata da Maarten Struijs. E’ stata installata nel 2002 al capolinea ‘De Akkers’ della linea metropolitana Rotterdam Metro, nella città di Spijkenisse.