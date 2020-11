Mecna online con il videoclip di “Tutto ok”, il nuovo singolo con Frah Quintale. Intanto il disco “Mentre Nessuno Guarda” da record

Mecna, a pochi giorni dall’uscita del disco “Mentre nessuno guarda”, pubblica il video di “Tutto Ok”.

“Tutto Ok” è un inedito pezzo up tempo in cassa dritta che vede la collaborazione di Frah Quintale e la produzione di Iamseife. Nel video, diretto da Enea Colombi, Mecna e Frah Quintale sono intenti in una danza ironicamente triste, estremizzando in maniera sarcastica la percezione di chi li vede da fuori e li conosce come artisti. Le ballerine nel video indossano Fantabody personalizzati, brand che da sempre promuove la diversità e la body positivity insieme ad una grande attenzione per l’ambiente.

“Mentre Nessuno Guarda”, nel frattempo, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) ha già totalizzato oltre 10 milioni di stream, un risultato senza precedenti per Mecna che testimonia la sua costante crescita e maturazione artistica.