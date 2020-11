Maschi contro femmine: esce il libro illustrato

Gli screzi tra maschi e femmine, a un certo punto della vita, sono un grande classico. Eppure poi passano. Mariapia De Conto ne racconta la quotidiana rivalità nel libro ‘Maschi Contro Femmine’ illustrato da Francesco Fagnani (Lapis edizioni).

La maestra ha deciso: per socializzare, i maschi dovranno stare in banco con le femmine. Ma questo a Laura e Alberto non va giù. E lo stesso vale per i loro compagni, dal momento che la classe è divisa in due, maschi da una parte, femmine dall’altra.

Viste dai maschi, le femmine pensano solo ai vestiti come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it). Sono pettegole e chiacchierone. Visti dalle femmine, i maschi passano il tempo a fare dispetti e hanno un pallone da calcio al posto del cuore.

Un brutto scherzo, però, mette a dura prova tutta la classe. Un libro della biblioteca è stato rovinato: se non esce fuori il colpevole, tutta la classe verrà messa in punizione. Incontri segreti, bigliettini e colpi di scena… Laura, Alberto e i loro compagni dovranno superare divisioni e preconcetti, per diventare una classe unita.