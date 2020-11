Il tormentone Baby Shark è il più visto su YouTube

Baby Shark batte Despacito: è il video più visto su YouTube. La canzone per bambini raggiunge oltre 7 miliardi di visualizzazioni

Ha generato migliaia di rivisitazioni, meme, parodie e franchise di ogni tipo. Ma è solo la versione unica e originale di Baby Shark ad afferrare il titolo di video più visto nella storia di YouTube. La canzone tanto amata dai bambini ha scalzato dalla vetta la hit dell’estate 2017 “Despacito”, raggiungendo a novembre la cifra record di 7,05 miliardi di visualizzazioni contro i 7,039 miliardi del tormentone di Luis Fonsi e Daddy Yankee. Chiude il podio dei video più visti su YuOTube Ed Sheeran, che con la sua “Shape of You” ha totalizzato 5,049 miliardi di views.

Registrato dalla Pinkfong Kids, società sudcoreana che produce contenuti educativi per i più piccoli come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il video di Baby Shark è stato pubblicato su YouTube nel 2016 e da allora la sua popolarità è continuata a crescere, contagiando anche numerose star internazionali. In vista dell’attuale pandemia di covid-19, a marzo di quest’anno è stata realizzata una nuova versione ufficiale del brano, volta ad insegnare ai bambini il modo corretto in cui lavarsi le mani.