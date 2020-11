I medici: meglio tenere in casa un saturimetro

Emergenza Covid, i medici consigliano ai pazienti di tenere in casa un saturimetro. Fa vedere in tempo reale qual è la situazione polmonare della persona

“Ogni medico dica ai suoi pazienti di comprarsi un saturimetro, che per la situazione che stiamo vivendo oggi è come una bussola. Ci dice in tempo reale qual è la situazione polmonare della persona, se è possibile continuare a monitorarlo da casa, anche in presenza di febbre o raffreddore, o se invece è necessario intervenire con le Uscar”. Lo ha detto, all’agenzia Dire (www.dire.it), il vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario provinciale della Fimmg, Pierluigi Bartoletti.

A METÀ DICEMBRE NEL LAZIO OLTRE 1 MLN VACCINAZIONI

“Le vaccinazioni antinfluenzali proseguono a ritmo spedito. Se continuiamo così contiamo di raggiungere a metà dicembre il risultato di oltre un milione di vaccinazioni somministrate”, ha aggiunto Bartoletti.