Gucci entra nel mondo di The Sims 4

Gucci entra nell’universo virtuale di The Sims 4. La maison conferma la direzione nel supportare i giovani creativi e generare un cambiamento positivo per le persone e il pianeta e lo fa collaborando con il mondo del gaming sul tema della sostenibilità.

Attraverso i contenuti realizzati da due creator, nonché membri della community di The Sims come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Gucci svela la prima riproduzione digitale di una linea di moda sostenibile, Gucci Off The Grid. Come nel mondo reale, la star della campagna virtuale è l’attrice Jane Fonda, protagonista dell’originale battage di Off the grid catturata da Harmony Korine.