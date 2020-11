Attentato a Vienna: per l’Austria matrice islamista

Attentato a Vienna in sei zone della città: almeno 3 morti e diversi feriti. Per il governo austriaco l’attacco sarebbe di matrice islamista

Almeno tre morti, un sospetto ancora in fuga, l’ipotesi di un affiliazione o comunque di un legame ideologico con il gruppo Stato islamico: questi gli elementi confermati stamane in una conferenza stampa a Vienna rispetto alla sparatoria di ieri sera in centro città.

Secondo il ministro dell’Interno Karl Nehammer, spiega la Dire (www.dire.it) uno degli aggressori era un simpatizzante dello Stato islamico ed è stato ucciso dagli agenti di polizia. Nel corso della sparatoria avrebbe indossato una falsa cintura esplosiva. Stamane la polizia avrebbe perquisito la sua abitazione. Non è chiaro se nel bilancio delle vittime, due uomini e una donna, è compreso anche l’attentatore. Secondo la polizia, ad aprire il fuoco in sei punti della città è stata “almeno una persona”, armata di fucili d’assalto. Quindici i feriti accertati, tra i quali un agente. La polizia sta studiando video della sparatoria per chiarire dinamiche e accertare responsabilità.

Cosa è successo a Vienna

Ieri sera diverse persone sono rimaste ferite e altre sono “ritenute morte” in conseguenza di una sparatoria che si e’ verificata nel centro di Vienna. Secondo testimonianze rilanciate dal quotidiano Kurier nella sua edizione online, uno degli aggressori si era diretto nell’area di Hoher Markt e della chiesa Ruprechtskirche, aprendo poi il fuoco verso persone sedute nell’area di Schanigarten e presso la sinagoga di Seitenstattengasse. Un rabbino che si trovava nella zona, Schlomo Hofmeister, avrebbe detto che il tempio era chiuso e che in apparenza non sarebbe stato l’obiettivo dell’attentato. Secondo fonti concordanti, i primi spari sono risuonati attorno alle otto di sera.

Un appello a restare in casa e a cercare subito rifugio nel caso ci si trovi in strada e’ stato rivolto nella tarda serata dalla polizia di Vienna a tutti i cittadini.

In un messaggio, diffuso su Twitter poche ore dopo l’inizio della sparatoria nel centro della capitale austriaca, si chiede poi di evitare di usare mezzi pubblici e di tenersi lontani da piazze e luogo di ritrovo.

Secondo la polizia, i primi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi presso Seitenstettengasse attorno alle otto di sera. A entrare in azione sarebbero stati diversi aggressori, armati di fucili, in sei punti differenti. Confermata la morte di una persona e il ferimento di un agente di polizia.

Guarda il video di uno degli assalitori:

https://www.dire.it/wp-content/uploads/2020/11/1b006ab30a21bf697f5068e22700abd3.mp4?_=1