Spesa online di surgelati anche con il Ticket Restaurant digitale

Spesa online di surgelati possibile anche con il Ticket Restaurant digitale: siglata una partnership tra Bofrost ed Edenred

In un periodo di profondo cambiamento e stravolgimento delle abitudini di ogni persona, Bofrost, la più importante azienda italiana della vendita a domicilio di prodotti alimentari surgelati, sceglie di mettere a disposizione dei propri clienti la possibilità di utilizzare il Ticket Restaurant digitale per l’acquisto online dei propri prodotti.

Edenred, leder mondiale nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro, da sempre infatti, si impegna nel proporre soluzioni digitali in grado di rispondere alle diverse esigenze delle persone che lavorano, in modo semplice ed immediato.

Da oggi, per ordinare le tantissime specialità surgelate (e non solo) e accuratamente selezionate, tutti i clienti Bofrost potranno utilizzare, oltre al buono pasto cartaceo, anche i Ticket Restaurant® digitali.

Un modo semplice, veloce e sicuro per scegliere prodotti di qualità ricevendoli comodamente a casa, senza alcuna interruzione della catena del freddo, usando uno strumento immediato e intuitivo come il buono pasto.

Bofrost è presente in Italia con oltre 50 filiali distribuite in maniera uniforme su tutto il territorio. Una copertura capillare che permette di raggiungere agevolmente gli oltre 2.000.000 di italiani beneficiari di Ticket Restaurant.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni insieme a Bofrost. L’ampliamento della partnership attraverso l’accettazione dei buoni pasto digitali rappresenta un passo in avanti per sostenere le persone nella “nuova normalità”. Valorizzare il momento della pausa pranzo anche in un momento in cui è obbligatorio il distanziamento sociale non è semplice, ma con il digitale è possibile. – dichiara Paola Blundo, Direttore Commerciale Merchants di Edenred Italia – Durante il lockdown abbiamo accelerato il processo di sviluppo di tutte le nostre soluzioni digitali. La tecnologia si è rivelata un grande alleato per sostenere tutto il nostro ecosistema: cittadini, aziende e partner del mondo ristorazione.”

“L’impegno di Bofrost nell’ampliare la propria offerta di servizi digitali si è intensificato negli ultimi anni e ha dimostrato tutta la sua validità nel difficile periodo che stiamo vivendo – dichiara Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia –. La spesa alimentare online e a domicilio ha avuto un vero e proprio boom durante il lockdown e da allora è entrata stabilmente nelle abitudini di moltissimi italiani. Anche per questo Bofrost, negli ultimi mesi, ha acquisito nuovi clienti, in parte diversi dalla sua platea tradizionale: si tratta infatti di lavoratori che ora passano molto tempo a casa, in smartworking. Poter offrire la più ampia varietà di modalità di pagamento e utilizzo di buoni pasto è per noi fondamentale, e poter contare su un partner come Edenred ci permette di venire incontro alle esigenze di una clientela sempre più digitale.”

Da oltre 40 anni Edenred innova il mondo del lavoro migliorando il benessere delle persone e la produttività delle aziende, generando valore per il sistema economico locale e nazionale. Si posiziona come acceleratore di business per la propria rete di partner, con la volontà di fornire servizi aggiuntivi puntando sulla digitalizzazione. Nasce come inventore del Ticket Restaurant e diventa leader mondiale nelle soluzioni che innovano e semplificano il mondo del lavoro contribuendo al benessere della popolazione aziendale.

L’offerta di Edenred è caratterizzata da tre asset commerciali:

– Employee Benefits (Ticket Restaurant, Ticket Welfare®, FlexBen®…)

– Fleet and Mobility Solutions (ExpendiaSmart®, Carta UTA Edenred…)

– Soluzioni complementari che includono: corporate payments, incentive and rewards (Ticket Compliments®..) e programmi sociali pubblici.

Il Gruppo rappresenta una rete unica nel suo genere, con i suoi 50 milioni di beneficiari, 850.000 aziende ed enti pubblici clienti e 2 milioni di esercizi commerciali affiliati.

