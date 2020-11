In Giappone primo viaggio per il treno ispirato a Demon Slayer: il “Mugen Train” sarà operativo fino al 23 novembre

Ha iniziato il suo viaggio dalla stazione di Kumamoto, in Giappone, una locomotiva a vapore ispirata al treno presente nel film d’animazione ‘Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train’, adattamento cinematografico dell’omonimo manga di Koyoharu Gotoge.

Il convoglio, gestito da Kyushu Railway Co., sarà operativo fino al 23 novembre e circolerà nei fine settimana e nei giorni festivi nella prefetture di Kumamoto e di Fukuoka.

Per replicare la locomotiva mostrata nel film, ambientato circa 100 anni fa, è stato utilizzato il convoglio turistico a vapore SL Hitoyoshi, caratterizzato dai caratteri ‘mugen’ impressi in rilievo sul vagone principale. A bordo del treno sarà, inoltre, possibile acquistare merchandise originale del manga.

‘Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Movie: Mugen Train’ è il sequel del popolare anime ‘Demon Slayer’ (Kimetsu no Yaiba), basato sull’omonimo manga di Koyoharu Gotoge. Il film segue il protagonista Tanjiro e i suoi compagni in una nuova missione a bordo del treno Mugen, dove oltre quaranta persone sono misteriosamente scomparse in un breve lasso di tempo.

Distribuito il 16 ottobre scorso in Giappone, il film detiene il record di pellicola più veloce a ottenere 10 miliardi di yen ai botteghini nipponici dopo soli dieci giorni nelle sale.

In Italia, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), i diritti sono stati acquistati da Dynit.