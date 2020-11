Morto Gigi Proietti nel giorno del suo compleanno

Morto Gigi Proietti: il grande attore romano si è spento a 80 anni nel giorno del suo compleanno, era ricoverato da giorni in una clinica

Si è spento a Roma Gigi Proietti: il grande attore è morto il 2 novembre, giorno del suo compleanno. Aveva appena compiuto 80 anni. Era ricoverato per problemi cardiaci nella clinica privata Villa Margherita, a Roma. Ad annunciarlo la

famiglia, che nelle prossime ore comunichera’ le esequie.

Amatissimo dal pubblico, ha costruito la sua carriera a teatro ma ha poi spopolato anche al cinema e in tv. Recita Shakespeare, ma anche nella fiction ‘Il maresciallo Rocca’, fa l’irresitibile verso a Jacques Brel con ‘Nun me rompe er ca”, incanta il pubblico con ‘A me gli occhi, please’, recita in ‘Febbre da cavallo‘ facendo entrare la ‘mandrakata’ nell’immaginario collettivo.

Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) ieri ha dedicato al grandissimo artista una giornata riproponendo alcuni dei suoi film. Dal Mandrake di Steno al Cavaradossi di Luigi Magni, dal Pompeo di Sergio Citti sino al Paco di Elio Petri, quattro prove d’attore straordinarie.



Poliedrico e trasversale, come ricorda la Dire (www.dire.it) ha incantato il pubblico per generazioni. “Non ho rimpianti, rifarei tutto, anche quello che non è andato bene”, aveva confessato in un’intervista al quotidiano ‘la Repubblica’.