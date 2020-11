Giappone: preoccupa il nuovo virus aviaria

Nuovo virus aviaria altamente patogeno nel nord del Giappone: secondo gli esperti non c’è rischio di trasmissione all’uomo salvo circostanze particolari

Un virus di influenza aviaria altamente patogeno è stato rinvenuto all’interno di escrementi di anatre selvatiche nella città di Monbetsu, in Hokkaido, nel nord del Giappone, secondo quanto dichiarato dal governo della prefettura.

Il virus, simile al virus H5N8 come riferisce la Dire (www.dire.it), è stato raccolto e classificato lo scorso 24 ottobre dall’Università di Hokkaido. Ciò ha segnato il primo caso di un virus dell’influenza aviaria altamente patogeno confermato in Giappone dal 2018.

Il governo della prefettura di Hokkaido ha deciso di avviare una indagine sugli uccelli entro un raggio di 10 chilometri dal luogo in cui è stato rinvenuto il virus che, secondo gli esperti, non è in grado di trasmettersi agli esseri umani salvo circostanze speciali quali il contatto diretto con il sangue degli animali.