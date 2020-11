Epilessia: valproato in gravidanza raddoppia il rischio autismo

Epilessia: valproato in gravidanza associato a rischio doppio di autismo nel nascituro secondo uno studio pubblicato su Neurology

Le donne con epilessia che durante la gravidanza assumono l’acido valproico o valproato vanno incontro a un rischio più che doppio di avere figli con disturbo dello spettro autistico e quasi il doppio di avere figli con disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Lo rivela uno studio pubblicato sul numero online di Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology.

“Le raccomandazioni cliniche mettono in guardia contro l’uso di valproato in gravidanza, a causa di associazioni con difetti congeniti e altre condizioni di salute nei bambini. Ma l’acido valproico è anche un trattamento di prima linea per le crisi epilettiche generalizzate e può essere la migliore opzione per un controllo ottimale delle crisi”, ha detto l’autore dello studio Brian D’Onofrio, dell’Università dell’Indiana a Bloomington. “Abbiamo studiato tre farmaci e abbiamo trovato che le donne che hanno segnalato l’uso di acido valproico nei primi tre mesi di gravidanza avevano più di due volte il rischio che i loro figli abbiano l’autismo e quasi due volte il rischio che i loro figli abbiano l’ADHD rispetto alle donne con epilessia che non stavano assumendo alcun farmaco antiepilettico durante la gravidanza”.

Lo studio ha esaminato 14.614 bambini nati da donne con epilessia nel periodo compreso tra il 1996 e il 2011. Circa il 23% di queste donne ha riferito di aver usato farmaci antiepilettici nel primo trimestre. I tre farmaci più utilizzati sono stati la carbamazepina, assunta dal 10% delle donne, la lamotrigina, assunta dal 7% delle donne, e l’acido valproico, assunto dal 5% delle donne.

Utilizzando le cartelle cliniche, i ricercatori hanno identificato a quali bambini sono stati successivamente diagnosticati autismo o ADHD.

Dei bambini esposti all’acido valproico, 36 su 699 hanno sviluppato l’autismo all’età di 10 anni, rispetto ai 154 su 11.298 che non sono stati esposti ad alcun farmaco antiepilettico durante la gestazione. Un totale di 54 bambini su 699 le cui madri hanno assunto acido valproico durante la gravidanza ha sviluppato l’ADHD all’età di 10 anni, rispetto ai 251 su 11.298 che non sono stati esposti.

Dopo aver aggiustato i dati per fattori come la gravità dell’epilessia, si è stabilito che le donne che hanno riferito di aver usato l’acido valproico durante il primo trimestre hanno avuto un rischio 2,3 volte maggiore di avere bambini con diagnosi di autismo e un rischio 1,7 volte maggiore di bambini con diagnosi di ADHD rispetto alle donne che hanno riferito di non usare farmaci antiepilettici.

I ricercatori hanno scoperto che le donne che hanno preso lamotrigina e carbamazepina non avevano aumentato il rischio che i loro figli sviluppassero autismo o ADHD.

“I nostri risultati aggiungono al crescente numero di prove che suggeriscono che alcuni farmaci antiepilettici possono essere più sicuri di altri durante la gravidanza”, ha detto D’Onofrio. “Mentre non abbiamo trovato che i farmaci hanno causato direttamente l’autismo o l’ADHD, il nostro studio si espande sul lavoro precedente sui risultati di nascita dimostrando un legame tra acido valproico e problemi a lungo termine. I nostri risultati suggeriscono che le donne che utilizzano farmaci antiepilettici, in particolare l’acido valproico, dovrebbero pesare i potenziali danni al feto, così come la gestione delle crisi in corso, nel loro processo decisionale con i loro medici se stanno pensando di diventare incinta”.

Un limite dello studio è che i ricercatori non sono stati in grado di escludere tutte le spiegazioni alternative per le associazioni, così che questi risultati non dovrebbero essere visti come del tutto conclusivi.