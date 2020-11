Daniela Schembri Volpe in libreria con Killer Tattoo

“Killer Tattoo: la strana coppia” è il nuovo libro di Daniela Schembri Volpe pubblicato da Castelvecchi nella collana Tasti. Un noir che attraversa l’ Europa

È disponibile in libreria e negli store digitali “Killer Tattoo: la strana coppia”, il nuovo libro di Daniela Schembri Volpe pubblicato da Castelvecchi nella collana Tasti. Un noir che attraversa un’ Europa dalle tinte pigmentate di macabro, i cui protagonisti viaggiano sul filo di ossessioni, tra tattoo ed esoterismo, pronti a qualsiasi folle paradosso.

«A forza di editare i libri degli altri mi sono detta: ora ne scrivo uno io! In quel periodo mi recavo spesso a Gozo, l’isola di fronte a Malta, che mi ha dato l’ispirazione per ambiente e personaggi. – spiega Daniela Schembri Volpe – Mi sono divertita a scrivere e a incastrare i tasselli di un thriller, cosa non semplice; mi ha sempre attratto il mondo dei tatuaggi insieme all’esoterismo ma anche semplicemente lo humor un po’ british che amo. Credo che il Male abbia una forza magnetica che attrae e repelle al contempo, questo è il problema del mondo».

A proposito della copertina, la scrittrice commenta: «Stavo cercando sul web un’idea. Credo di aver digitato le parole macabro e grottesco, perché questi termini rappresentano in un sunto estremo la storia narrata. Ha cominciato ad apparire sul display la calavera Catrina, il simbolo di los dias de los muertos in Messico, e ho trovato che fosse perfettamente calzante. Il grafico ha terminato l’operazione trovando questa bella calavera fiorita in rosa che sta riscuotendo consensi».

Trama del libro: Qual è il filo del terrore che ordisce la sua trama tra Torino magica, l’isola di Calypso, le verdi distese nord-irlandesi e la Londra dei tatuaggi e di Camden Lock? Dafne Volpi, una guida turistica, si troverà suo malgrado a indagare sulla sparizione di una serie di adolescenti . Sullo sfondo, il mondo dei tattoo, l’esoterismo, il mistero e menti diaboliche e senza scrupoli che insieme a personaggi grotteschi condurranno al macabro colpo di scena finale, svelando un raccapricciante segreto come nel più classico degli horror.

L’autrice: Daniela Schembri Volpe è nata a Palermo. Laureata al PoliTo in Scienze a Arti della Stampa, è giornalista pubblicista, editor e autrice per la Newton Compton di: 365 giornate indimenticabili da vivere a Torino, Keep Calm e passeggia per Torino, 101 perché sulla storia di Torino che non puoi non sapere,Le incredibili curiosità di Torino. Per i Fratelli Frilli Editori ha pubblicato il giallo per ragazzi È Natale per tutti, ed è presente nell’antologia Tutti i sapori del giallo. Per Castelvecchi editore il thriller Killer Tattoo: la strana coppia. Per editrice La Stampa – Il Capricorno il testo Torino Dark.