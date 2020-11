“Anima Mundi” è il nuovo album di Axos

Axos è online con il suo nuovo disco “Anima Mundi” (Polydor/Universal Music). Dopo il disco di platino ottenuto con “ Title?” in featuring con Salmo e Nitro e la collaborazione con Lele Blade su “Banlieue“ , Axos torna con un nuovo progetto discografico composto da quattordici tracce, di cui tredici inedite.

In “Anima Mundi”, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), l’artista include due speciali featuring: la malinconica “ Hallelujah” feat. Rosa Chemical e la delicata “ Settimo cielo” feat. Ghemon . A questi due bra ni si aggiunge l’ipnotica “ 50mila baci ” che vede la collaborazione del produttore di fama internazionale Kina .

“Quando ho scritto questo disco ho pensato: voglio che questo progetto sia evocativo – racconta Axos – L’ho immaginato come un universo dove il rap, la trap, il rock, la Lo-Fi e l’elettronica si incontrano con testi forti, che a volte parlano di argomenti precisi mentre altre volte sono veri e propri flussi di coscienza. Ho messo dentro tutto quello che mi ha lasciato la vita fino ad ora: ho preso tutte le cose che mi hanno segnato, le ho analizzate, sfoltite e le ho collegate tra di loro. In generale, posso dire che il tema principale del disco sia l’influenza che ognuno di noi ha sull’altro, che ne sia consapevole o meno.”

Tra brani più rabbiosi ed altri pieni di delicatezza, “Anima Mundi” accompagna l’ascoltatore in un viaggio intenso alla scoperta di un mondo interiore ricco di sfaccettature. Nell’album troviamo anche “Emily”, il singolo pubblicato durante il lockdown che ha fatto da aprip ista a questo nuovo progetto d iscografico, e che suona come una vera e propria dedica d’amore.

Oltre alla presenza di Kina, tra i produttori che hanno lavorato all’album spiccano i nomi di Zef per il brano “Io Non Volevo Essere” e di Dade per i brani “Io”, “Camden Town” e “Settimo Cielo”.