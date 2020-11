Alfiero: fuori il nuovo singolo Non Mi Lamento

Alfiero online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo Non Mi Lamento: una ballata sull’estetica del dolore che segue La Conclusione e Mare e Vuoto

Non Mi Lamento è l’ultimo singolo di Alfiero, cantautore di Terracina (LT) capace di affrontare con grande intimità temi universali. Una ballata sull’estetica del dolore che segue La Conclusione e Mare e Vuoto, estratti dal secondo album di Alfiero di prossima uscita.

“Conosco persone che nonostante abbiano avuto un periodo difficile, non si sono mai lamentate, anzi sostenevano gli altri a non abbattersi, a mostrare quel sorriso esteriore che nasconde i dolori più profondi. Quasi come una maschera che potrebbe dare fastidio a chi è abituato a vedere lacrime in alcuni contesti. Questa canzone in particolare è dedicata ad una persona che conosco da moltissimi anni, una persona a me molto cara”.

CREDITS

Testo e musica: Alfiero

Batteria: Elia Scandozza

Basso: Alessandro Annarelli

Chitarre elettriche: Igino Tucci

Piano, chitarre acustiche e voce: Alfiero

Mix e mastering: Elia Scandozza

Registrato presso il TendaRossa studio

Artwork: Studio Lażaro

TESTO

Non mi lamento

Delle cose che non ho io

Non mi lamento

Ma ogni tanto piango

In silenzio

Per non crear disturbo e per

Non sentirmi dire

“Andrea sei stanco?”

Se ce l’hai con me per le bestemmie

Per non esser stato in grado di affidarmi

Luisa non c’è più

E mio padre sta per lasciarmi

Qualcosa più grande di me

Qualcosa più grande di me

Non mi lamento

Mostro sempre il sorriso mio migliore

E ogni tanto sembro un mostro

Senza cuore

Strappato e dato in pasto alla vita

Che mi vuole solo male

Che mi vuole solo male

Se ce l’hai con me per le bestemmie

Per non esser stato in grado di affidarmi

Luisa non c’è più

E mio padre sta per lasciarmi

Qualcosa più grande di me

Qualcosa più grande di me

Ho le ginocchia fuori uso

Dai campi di provincia impolverati

I piedi pestati dalla vita

Ma agli occhi degli altri

Son contento

Son contento

Non mi lamento

Non mi lamento

ALFIERO

