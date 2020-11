SpongeBob: amici in fuga dal 5 novembre su Netflix. La spugna più simpatica del mondo sta per tornare in streaming

E’ online il trailer del film d’animazione SpongeBob: Amici in fuga, in arrivo il 5 novembre su Netflix. Diretto e scritto da Tim Hill, da un soggetto di Tim Hill, Jonathan Aibel e Glenn Berger e basato sulla serie d’animazione SpongeBob creata da Stephen Hillenburg, il film come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è prodotto da Ryan Harris e vede lo stesso Stephen Hillenburg come produttore esecutivo.

SINOSSI

Dopo che Gary, l’amato animale domestico di SpongeBob, è stato rapito, SpongeBob e il suo migliore amico Patrick Stella si imbarcano in un’avventura epica nella Città Perduta di Atlantic City per riportare Gary a casa. Mentre si destreggiano tra le delizie e i pericoli di questa divertente ma allo stesso tempo rischiosa missione di salvataggio, SpongeBob e i suoi amici dimostrano che non c’è niente di più forte del potere dell’amicizia.