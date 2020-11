MOLESTE: il collettivo per la parità di genere nel fumetto

Sono artiste, critiche, lavoratrici o soggetti in formazione, ma, soprattutto, sono MOLESTE.

Dal desiderio attivo e progettuale di un gruppo di autrici del fumetto italiane nasce in queste ore il collettivo femminista e spazio di mutuo ascolto MOLESTE.

​L’esigenza ​è quella di condividere le proprie esperienze in merito a comportamenti molesti e sessisti che hanno coinvolto negli anni, in Italia, molte professioniste e aspiranti autrici. Tuttavia, al di là della denuncia, MOLESTE si propone come spazio di riflessione, per la costruzione di un ambiente autenticamente nuovo, in cui tutte e tutti possano godere degli strumenti della parità, dell’inclusività e di una professionalità realmente riconosciuta, non solo a livello economico e sindacale, ma libera da ingerenze relative al genere e all’età.