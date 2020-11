La biotech Seattle Genetics diventa Seagen

La biotech Seattle Genetics accorcia il nome e diventa Seagen: ha tre farmaci antitumorali approvati e altri ancora in cantiere

La biotech americana Seattle Genetics ha cambiato il suo nome in Seagen, in quanto l’azienda cerca di fare un salto di qualità a livello globale con tre farmaci antitumorali approvati e altri ancora in cantiere e quindi ha intenzione di espandersi ben oltre la inziale collocazione geopgrafica. A conferma della vocazione globale, poche settimane fa ha inaugirato la filiale italiana..

Seagen si unisce alle aziende biofarmaceutiche che usano “gen” o “gene” come seconda sillaba del loro nome. I giganti Amgen, Biogen e Celgene sono tutti su quella lista, e come Seagen, hanno iniziato la loro attività come piccole società biotecnologie.

Con il nuovo nome, Seagen ha anche adottato un nuovo logo e ha spostato il suo sito web aziendale dal nome più lungo a seagen.com. L’azienda ha dichiarato che fornirà maggiori informazioni direttamente ai fornitori e ai partner sul cambio di nome e sul rollout.

Il cambiamento di nome e di marchio arriva sull’onda di una rapida e ampia approvazione globale per Tukysa nel cancro al seno metastatico. Per come la vede l’azienda, lo scambio di nome “riflette chi siamo oggi, mentre espandiamo la nostra presenza oltre il nord-ovest del Pacifico e al di fuori degli Stati Uniti per sostenere la commercializzazione di Tukysa a livello globale”, ha detto l’amministratore delegato Clay Siegall in un comunicato stampa.

Il farmaco in combinazione con il trastuzumab ha ricevuto il via libera Fda ad aprile, quattro mesi prima del previsto e per un’indicazione più ampia rispetto alla popolazione studiata. Seagen sta lanciando Tukysa nel bel mezzo della pandemia COVID-19 e sta lavorando con Merck per commercializzare Tukysa al di fuori del Nord America e dell’Europa.

Tukysa è la terza approvazione per Seagen – dopo Adcetris per il tumore del sangue e Padcev per il tumore della vescica – e l’azienda vanta anche una “robusta” pipeline di più trattamenti oncologici.

Adcetris è stata la prima approvazione di Seagen nel 2011, con Padcev che l’ha seguita nel dicembre 2019 e Tukysa subito dopo. Recentemente, MSD ha annunciato un accordo di licenza da 1,6 miliardi di dollari per il coniugato farmaco-anticorpo sperimentale di Seagen (ADC) ladiratuzumab vedotin, che è già stato accoppiato con pembrolizumab in studi clinici per il cancro al seno metastatico triplo negativo.