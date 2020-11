Deficit di attenzione: viloxazina sicura per il cuore

Deficit di attenzione/iperattività: viloxazina a rilascio prolungato non provoca rischi al ritmo cardiaco secondo uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Psychiatry”

Secondo i risultati di uno studio pubblicato sul “Journal of Clinical Psychiatry”, la viloxazina a rilascio prolungato – farmaco indicato nel trattamento del disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) – non è risultata associata al rischio di aritmie cardiache o altri parametri elettrocardiografici.

«Viloxazina è un agente modulatore serotoninergico e noradrenergico multimodale con attività dimostrata sui recettori della serotonina e sul trasportatore della norepinefrina» scrivono Azmi Nasser, della Supernus Pharmaceuticals Inc. nel Maryland, e colleghi.

«In vivo, è stato dimostrato che la viloxazina aumenta i livelli di serotonina (5-HT), norepinefrina e dopamina nella corteccia prefrontale, una regione fortemente implicata nella fisiopatologia dell’ADHD. In vitro, la viloxazina mostra un’attività antagonista sui recettori 5-HT2C, sebbene gli effetti a valle di questa attività debbano essere completamente chiariti».

Studi precedenti hanno mostrato collegamenti tra gli effetti sulla ripolarizzazione cardiaca e l’uso di agenti psicotropi. Secondo i ricercatori, la valutazione delle conseguenze potenzialmente gravi degli effetti indotti dai farmaci sulla ripolarizzazione cardiaca (QTc) è essenziale durante lo sviluppo clinico di nuovi agenti.

Valutati gli effetti sull’intervallo QT

Nell’attuale studio in doppio cieco, randomizzato, crossover, Nasser e colleghi hanno cercato di determinare gli effetti QTc di una dose sovraterapeutica di viloxazina a rilascio prolungato in 24 adulti sani. I partecipanti hanno ricevuto una sequenza di tre trattamenti di placebo, 400 mg di moxifloxacina e 1.800 mg di viloxazina per 2 giorni consecutivi, separati da un washout di 3 giorni.

La correlazione tra la variazione rispetto al basale dell’intervallo QT corretto per la frequenza cardiaca individuale e le concentrazioni plasmatiche (Cps) di viloxazina e 5-idrossiviloxazina glucuronide (5-OH-VLX-gluc) è servita come endpoint primario.

La variazione dell’intervallo temporale aggiustata per il placebo rispetto al basale nell’intervallo QT corretto per la frequenza cardiaca individuale è servita come endpoint secondario. I ricercatori hanno anche analizzato e segnalato i cambiamenti nella morfologia dell’elettrocardiogramma, così come altri parametri di sicurezza.

Sicurezza cardiovascolare come fattore di scelta delle opzioni di trattamento

I risultati hanno mostrato una pendenza negativa statisticamente significativa (P = 0,0012) per la correlazione tra la variazione dal basale dell’intervallo QT corretto per la frequenza cardiaca individuale e la Cp della viloxazina, nonché per 5-OH-VLX-gluc e la variazione rispetto al basale dell’intervallo QT corretto per la frequenza cardiaca individuale (P = 0,0007).

Secondo le analisi secondarie dell’intervallo temporale, il rilascio prolungato di viloxazina non sembrava avere alcun effetto sull’intervallo QT corretto dalla frequenza cardiaca individuale. Inoltre, i ricercatori hanno avuto conferma della sensibilità del test con la moxifloxacina e di parametri di sicurezza accettabili.

«La sicurezza cardiovascolare della viloxazina a rilascio prolungato può essere un fattore importante nella selezione delle opzioni di trattamento per i pazienti con ADHD» hanno scritto Nasser e colleghi. «L’ovvia limitazione di questo studio è il dosaggio di 2 giorni testato su volontari adulti sani. Inoltre più ECG devono essere raccolti a lungo termine nelle popolazioni target».

Riferimento bibliografico:

Nasser A, Faison SL, Liranso T, Adewole T, Busse GD, Fava M, Kleiman RB, Schwabe S. Evaluation of the Effect of SPN-812 (Viloxazine Extended-Release) on QTc Interval in Healthy Adults. J Clin Psychiatry. 2020 Oct 13;81(6):20m13395. doi: 10.4088/JCP.20m13395.

