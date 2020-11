Arriva lo zaino di Vivienne Westwood e Eastpak

Designer e attivista britannica, Vivienne Westwood “incontra” Eastpak per una collezione interamente sostenibile. “Save Our Oceans” è lo slogan che accompagna i cinque modelli completamenti realizzati in PET riciclato e dettagli in metallo. La collaborazione Eastpak/Westwood nasce per sensibilizzare sull’attuale situazione degli oceani e per dichiarare una netta posizione.