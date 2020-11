Amazon rilascia trailer del documentario “Ferro”

“Esiste un lieto fine: non importa come cadi, importa solo come ti rialzi. Se recuperi alla grande la cosa che più ricorderanno di te è come ti sei rialzato“. È proprio quello che è successo a Tiziano Ferro. La pop star di fama internazionale, dopo tante cadute, si è rialzata facendo ‘esplodere’ le sue emozioni nella musica: e visto il suo successo ci è riuscita alla grande.

Oggi Tiziano ha deciso di raccontarsi, in un modo inedito e senza filtri, nel documentario Amazon Original di produzione italiana Ferro. Il docu è un intenso e potente viaggio nella vita privata e professionale dell’artista che offrirà uno sguardo unico sulla storia e le passioni, la vita quotidiana e il lavoro di un artista amato in Italia e in tutto il mondo.

Ferro sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 6 novembre.

GUARDA IL TRAILER

Ambientato tra Italia e Stati Uniti, Ferro accompagnerà il pubblico in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. Gli spettatori avranno la possibilità di sperimentare il mondo di Tiziano Ferro, da sempre entusiasta di riuscire ad emozionare i fan con la sua straordinaria capacità di comunicare, in un viaggio commovente e delicato, guardando ai suoi successi, alle cadute, alle lacrime e ai sorrisi. Il documentario sarà anche raccontato dalle persone a lui più care, da coloro che lavorano con lui, rivelando aspetti sconosciuti della sua vita, tra cui filmati inediti mai visti prima.