Sondaggi politici: in calo Lega, Pd e fiducia nel governo

Cala ancora il consenso verso Lega e Pd, crescono Fdi e Forza Italia. I dati del sondaggio Monitor Italia, realizzato da Tecne’ in collaborazione con Agenzia Dire, nell’ultima settimana attestano la Lega al 23,8%, in discesa dello 0,3%. Il Pd in calo dello 0,2% al 20,8%, Fratelli d’Italia in crescita dello 0,1%, al 17,1% ormai stabilmente sopra il M5s che perde lo 0,1% e scende al 14,4%. Forza Italia in ripresa rispetto alla settimana scorsa, guadagna lo 0,2 e arriva al 7,6%.

Italia viva ferma al 3,4%, la Sinistra guadagna lo 0,1% ed e’ al 3,3% mentre Azione segna un piu’ 0,1% e sale al 3,2%, Piu’ Europa all’1,7% mentre i Verdi scendono all’1,5%. Riduzione degli incerti, passano dal 44,4% al 44,1.

