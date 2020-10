Prada Re-Nylon: il lusso diventa sostenibile

Con Re-Nylon Prada è più sostenibile: il marchio amplia le collezioni con nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di materiali plastici

Con il 2020 Prada intensifica il suo impegno dedicato alla moda sostenibile e responsabile. Abbigliamento, calzature e accessori uomo e donna della collezione Prada Re-Nylon sono disponibili in selezionate boutique Prada in tutto il mondo con allestimenti e vetrine dedicate, su prada.com e presso selezionati partner attraverso negozi pop up.

Prada Re-Nylon è interamente realizzata con nylon rigenerato ottenuto dal riciclo di materiali plastici recuperati negli oceani, come le reti da pesca, nelle discariche o derivanti dagli scarti di fibre tessili provenienti da tutto il mondo. Questo materiale è generato attraverso un processo di depolimerizzazione, purificazione e trasformazione dei nuovi polimeri in filati, dando vita così a un nuovo tessuto. La scelta del filato ECONYL® per la collezione Prada Re-Nylon contribuisce attivamente alla riduzione del riscaldamento globale fino al 90%* rispetto all’utilizzo del filato di nylon vergine.