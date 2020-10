Leucemia mieloide acuta: ok definitivo a venetoclax

Leucemia mieloide acuta: approvazione definitiva negli Stati Uniti per venetoclax in combinazione con azacitidina, decitabina o citarabina a basso dosaggio

L’Fda ha concesso l’approvazione definitiva a venetoclax in combinazione con azacitidina, decitabina o citarabina a basso dosaggio (LDAC) per il trattamento della leucemia mieloide acuta (LMA) recentemente diagnosticata in adulti di 75 anni o più, o che presentano comorbidità che li rendono inadatti alla chemioterapia intensiva ad induzione.

Nel 2018, l’inibitore di BCL-2 aveva ricevuto l’approvazione accelerata di questa indicazione da parte della Fda sulla base degli studi di Fase Ib M14-358 e Fase I/II M14-387.

La piena approvazione per questa indicazione è stata supportata dai dati degli studi di Fase III VIALE-A e VIALE-C.

Lo studio VIALE-A ha valutato la sopravvivenza globale (OS) come endpoint primario tra 431 pazienti AML non idonei alla terapia di induzione standard, che sono stati randomizzati per ricevere venetoclax più azacidina, o placebo più azacidina.

I risultati hanno mostrato che il trattamento con venetoclax più azacitidina ha ridotto il rischio di morte del 34%, rispetto all’azacidina in combinazione con il placebo, con una OS mediana di 14,7 mesi tra quelli a cui è stata somministrata venetoclax e 9,6 mesi per il braccio di comparazione. Inoltre, i pazienti trattati con venetoclax hanno ottenuto un tasso di remissione completa (CR) del 37%, con una durata mediana della CR di 18 mesi, mentre il tasso di CR per il gruppo placebo è stato del 18%, con una durata mediana della CR di 13,4 mesi.

I risultati del VIALE-A sono stati presentati al congresso virtuale dell’Associazione Europea di Ematologia (EHA) di quest’anno e pubblicati recentemente sul NEJM.

Mohamed Zaki, responsabile globale dello sviluppo oncologico presso AbbVie, ha osservato che oltre mostrare un beneficio in termini di sopravvivenza con venetoclax, lo studio VIALE-A “fornisce ai medici maggiori informazioni per la gestione dei pazienti – dall’inizio del trattamento, alla valutazione della risposta e alla gestione della remissione post-malattia”.

Lo studio VIALE-C, un trial randomizzato, ha reclutato un totale di 211 pazienti affetti da LMA nativi del trattamento per valutare il beneficio della OS di venetoclax in combinazione con LDAC rispetto al placebo più LDAC. Il trattamento con la combinazione di venetoclax ha mostrato una riduzione del 25% del rischio di morte rispetto all’LDAC con placebo, che non era statisticamente significativo.

I pazienti trattati con venetoclax hanno ottenuto una OS mediana di 7,2 mesi contro i 4,1 mesi nel braccio LDAC-alone. Un’analisi post-hoc dopo altri sei mesi di follow-up ha mostrato un aumento della OS mediana di 8,4 mesi per il venetoclax, mentre è rimasta invariata a 4,1 mesi per il placebo. I tassi di CR per i due gruppi sono stati rispettivamente del 27,3% e del 7,4%.

I dati del VIALE-C sono stati presentati sia all’incontro annuale dell’EHA che all’incontro annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) di quest’anno, e sono stati anche precedentemente pubblicati sulla rivista Blood.

Venetoclax è attualmente approvato in più di 50 paesi. Negli Stati Uniti, oltre all’indicazione della LMA, il farmaco è autorizzato anche per pazienti adulti con leucemia linfatica cronica. In Europa il Farmaco è approvato per la leucemia linfatica cronica come prima linea di trattamento e in pazienti che hanno già ricevuto una terapia precedente.