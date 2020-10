Dialisi: nuovi dati sull’uso di beta-bloccanti

Uso di beta-bloccanti associato a tassi di mortalità ridotti nei pazienti in dialisi con insufficienza cardiaca secondo uno studio pubblicato su “”AJKD”

Per i pazienti con insufficienza sia cardiaca che renale, l’uso di beta-bloccanti è stato associato a tassi di mortalità ridotti entro 1 anno dall’inizio della dialisi. È quanto rivela uno studio pubblicato su “”AJKD” (American Journal of Kidney Diseases).

Pochi dati sui farmaci nello stadio terminale della malattia renale

Secondo Hui Zhou, del dipartimento di Ricerca e Valutazione presso la Kaiser Permanente Southern California, e colleghi, si ritiene generalmente che la terapia con beta-bloccanti sia benefica per i pazienti con malattia renale cronica (CKD). Tuttavia, hanno sostenuto che si sa meno del suo impatto sui pazienti una volta che progrediscono verso la malattia renale allo stadio terminale (ESRD) e devono passare alla dialisi.

«I pazienti con ESRD con malattie cardiovascolari sono generalmente esclusi da studi clinici molti importanti con conseguente mancanza di informazioni sull’efficacia dei farmaci in questa popolazione in generale» scrivono i ricercatori. «Precedenti studi osservazionali hanno mostrato risultati contrastanti sul fatto che ci siano benefici con l’uso di beta-bloccanti tra i pazienti ESRD con insufficienza cardiaca (HF)».

Metodi e risultati dello studio

Per indagare ulteriormente, Zhou e colleghi hanno esaminato i tassi di mortalità e ospedalizzazione per tutte le cause in 3.503 pazienti con HF e CKD che avevano iniziato l’emodialisi o la dialisi peritoneale tra il 2007 e il 2016 (età media, 68 anni; il 42% erano donne; il 20% aveva ridotta frazione di eiezione [EF], definita come EF 40%).

Della popolazione totale dello studio, il 60,4% utilizzava beta-bloccanti al momento dell’inizio della dialisi, con risultati che mostrano che i pazienti che erano in terapia avevano tassi di mortalità inferiori rispetto a quelli che non erano in terapia.

Più specificamente, rispetto ai non utilizzatori, il rapporto di rischio per la mortalità per tutte le cause entro 6 mesi era 0,79 per gli utilizzatori di qualsiasi beta-bloccante e 0,68 per coloro che utilizzavano metoprololo. Anche la mortalità a 1 anno era inferiore per coloro che assumevano beta-bloccanti (HR = 0,78).

Per quanto riguarda i ricoveri, non sono state osservate differenze statisticamente significative tra i pazienti che assumevano beta-bloccanti rispetto a quelli che non li assumevano.

«In questo studio su un’ampia popolazione eterogenea di pazienti con CKD con HF che sono passati alla dialisi, abbiamo osservato un rischio di mortalità a 6 mesi inferiore del 21% tra i pazienti con HF che erano in terapia con beta-bloccanti durante la transizione alla dialisi rispetto a quelli che non lo erano» scrivono Zhou e colleghi.

«I nostri risultati suggeriscono un potenziale vantaggio dell’uso di beta-bloccanti tra i pazienti con HF che passano alla dialisi» concludono gli autori.

Riferimento bibliografico:

Zhou H, Sim JJ, Shi J, Shaw SF, Lee MS, Neyer JR, Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K, Jacobsen SJ. β-Blocker Use and Risk of Mortality in Heart Failure Patients Initiating Maintenance Dialysis. Am J Kidney Dis. 2020 Sep 23:S0272-6386(20)31001-5. doi: 10.1053/j.ajkd.2020.07.023.

