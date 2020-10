Crash Bandicoot: On The Run! arriva su mobile

Il marsupiale in blu jeans si prepara a correre, ma questa volta su cellulare. King, la società creatrice del popolare Candy Crash Saga, ha annunciato la data di uscita di ‘Crash Bandicoot: On The Run!’, versione mobile della popolare saga di videogiochi, in arrivo nella primavera 2021. Il gioco sarà disponibile su dispositivi iOS e Android in download gratuito con la possibilità di acquisti in app.

Ambientato sull’isola di Wumpa, il mobile game mantiene il classico gameplay di Crash Bandicoot, incorporando elementi tipici della saga, come i boss e il livello The Lab.

Le pre-registrazioni, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono aperte su App Store e Play Store. Tutti i giocatori che si pre-registranno riceveranno una skin iena blu.