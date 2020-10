“Black Latex” è il nuovo video di Yung Belial, pubblicato da Subsound Records: un brano tra drop techno e industrial metal

“Black Latex” è il titolo del nuovo video di Yung Belial, online su YouTube pubblicato da Subsound Records. Dopo il precedente singolo “TechnoDeathDoomCore”, l’artista bresciano torna con un nuovo capitolo che svela ulteriormente i tratti del nuovo imminente album “Mirror”.

Il brano, come spiega lo stesso Belial, rappresenta un collegamento tra il precedente stile dell’artista e il nuovo sound che attraverserà un po’ tutto il disco. Tra breakdown hardcore e drop techno industrial usciti da un rave distopico, il testo cantato in italiano e in inglese celebra la ribellione verso le proprie gabbie mentali e segue il ciclo di un ricordo che lascia un solco ad ogni suo ritorno. La traccia prodotta da Luciano Lamanna, vede anche le chitarre ipersature di Deflore accostate a una cassa dritta e distorta che scandisce l’atmosfera apocalittica concepita dal musicista.

Il videoclip realizzato da Kristoffer Castro è ambientato in uno scenario post industriale, dove il playback dei protagonisti non fa altro che esaltare una sensazione di abbandono, rabbia e disperazione.

Il singolo “Black Latex” è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

VIDEOCLIP UFFICIALE

https://www.youtube.com/watch?v=gSZpTUwbGVg

SOCIAL

https://www.instagram.com/yungbelial/

https://www.facebook.com/YungBelialOfficial/