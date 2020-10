Elasi pubblica il singolo Esplodigodi

Cantautrice, chitarrista e producer,e, al momento, è una delle personalità più interessanti della scena musicale nostrana. Dopo il primo singolo Valanghe sbarcato anche tra i trending del social americano Triller,L’ostacolo, canta Elasi, si trasforma in un trampolino, l’invidia in spinta vitale e il dolore in ispirazione, capace di dare origine a un big bang pieno di suoni nuovi, rinascite e rivincite.

Scrivere Esplodigodi per me è stato questo, commenta ELASI. Ho provato a non auto-giudicarmi e ho prodotto questa traccia senza avere un obiettivo, uno schema o un vincolo preciso… mi sono lasciata andare ai miei suoni, sono esplosa di creatività in libertà e ho goduto!

Il nuovo singolo anticipa l’uscita di “Campi Elasi”, l’EP di esordio in uscita il 28 ottobre per Neverending Mina.

Un assaggio del brano è stato disponibile in anteprima nel breve ma esplosivo video su Instagram creato in collaborazione con WOVO, noto sexy shop e community milanese.