Decreto Ristori: 1000 euro anche a Incaricati alle Vendite

AVEDISCO: il Decreto Ristori in vigore dal 29 ottobre include anche la categoria degli Incaricati alle Vendite che potrà, così, usufruire dell’indennità di €1.000

AVEDISCO, Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, fa sapere che il “Decreto Ristori” – Decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137- in vigore dal 29 ottobre, include anche la categoria degli Incaricati alle Vendite che potrà, così, usufruire dell’indennità di €1.000. Un nuovo importante sostegno agli Incaricati, categoria professionale che ha dovuto rimodulare completamente la propria attività con il propagarsi della pandemia e che AVEDISCO ha sempre sostenuto nei confronti delle Istituzioni.

Il riconoscimento dell’indennità prevista dal Decreto Ristori giunge, infatti, dopo mesi di dialogo costruttivo fra AVEDISCO e le Istituzioni Nazionali -INPS e Ministero del Lavoro- e segue gli altri importanti traguardi raggiunti nei mesi di aprile ed agosto, quando la categoria degli Incaricati, anche a seguito dell’interessamento di AVEDISCO, era stata inclusa nei vari Decreti che si sono succeduti.

“La conferma dell’inclusione della categoria degli Incaricati alle Vendite in queste ultime misure legislative ed economiche destinate ai lavoratori autonomi a livello nazionale, rende esplicito quanto il nostro impegno, come Associazione, nel fornire servizi utili a garantire continuità lavorativa e supporto ai nostri Incaricati, sia stato, e lo sia tuttora, strategico e indispensabile. La pandemia da Covid-19 ha posto il comparto della Vendita Diretta davanti a molte criticità che stiamo affrontando con determinazione e resilienza, motivo per cui continueremo responsabilmente a fare tutto il necessario per sostenere gli Incaricati e le loro famiglie, e consentire le corrette condizioni economiche per superare le difficoltà future con sicurezza e coraggio” ha dichiarato il Presidente AVEDISCO Giovanni Paolino.