Boldrini chiede scioglimento di Forza Nuova e CasaPound

Laura Boldrini ha sottoscritto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno: “Subito scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound”

“Ho sottoscritto con convinzione l’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro dell’Interno lo scioglimento di Forza Nuova e di CasaPound, presentata dalle colleghe e dai colleghi Paolo Lattanzio, Lia Quartapelle, Erasmo Palazzotto, Rossella Muroni e Alessandro Fusacchia. E’ una posizione che sostengo da sempre, perché il fascismo non è un’opinione ma un reato, come afferma anche la nostra Costituzione. La forza dell’estremismo neofascista, nel nostro Paese, è ancora tangibile nella sua pericolosità, come abbiamo potuto vedere in occasione delle manifestazioni di questi giorni, ultima quella di Roma in piazza del Popolo”. Così in una nota Laura Boldrini, deputata PD ed ex presidente della Camera.

“In una fase così difficile e dura per il Paese, formazioni come queste inquinano il tessuto politico-sociale e minacciano la tenuta democratica. Non c’è tempo da perdere, bisogna procedere subito al loro scioglimento, ponendo fine alla spirale di odio e violenza che questi gruppi continuano ad alimentare”, conclude la Boldrini come riferisce la Dire (www.dire.it).