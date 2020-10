AmaSanremo: Wrongonyou e M.E.R.L.OT primi finalisti

AmaSanremo: Wrongonyou e M.E.R.L.OT sono i primi finalisti. Ieri in onda la prima puntata del programma condotto da Amadeus

Sono Wrongonyou e M.E.R.L.O.T i primi finalisti di Sanremo Giovani. I ragazzi sono stati scelti durante la prima puntata di “AmaSanremo”, il programma in 5 puntate condotto da Amadeus e in onda da ieri su Rai 1 e Radio 2 ogni giovedì alle 22.45. In gara, rispettivamente, con “Lezioni di volo” e con “Sette volte”, i due artisti sono stati giudicati da una commissione musicale composta da Luca Barbarossa, dalla direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, Piero Pelù e Morgan. Quest’ultimo subito pungente e preciso con i suoi commenti.

M.E.R.L.O.T – ‘SETTE VOLTE’

WRONGONYOU – ‘LEZIONI DI VOLO’

M.E.R.L.O.T, al secolo Manuel Schiavone come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), e Wrongonyou, Marco Zitelli, saliranno sul palco della finalissima il 17 dicembre sul palco del Casinò di Sanremo. Insieme agli altri artisti selezionati nelle prossime puntate di “AmaSanremo” e ai 2 provenienti dalla selezione di Area Sanremo.