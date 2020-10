Trucco perfetto con “Vitamine di Beauty” di Giulia Sinesi

Vitamine di Beauty è la guida al make up di Giulia Sinesi: nel libro tutti i segreti e i consigli per una pelle e un trucco perfetti

Tutti i segreti e i consigli per una pelle e un makeup perfetti dalla beauty expert più amata del web. Giulia Sinesi ci accompagna alla scoperta del mondo dei professionisti della bellezza in ‘Vitamine di Beauty’, in libreria dal 3 novembre con DeAgostini. Detergente, tonico, esfoliante, siero, maschera. E poi primer, fondotinta, correttore, cipria. Giulia analizza le caratteristiche di quello che ci troviamo davanti quando entriamo in un beauty store, guidandoci prima in una scelta consapevole in base al nostro tipo di pelle, e poi nell’applicazione in base al risultato che vogliamo ottenere e alle emozioni che desideriamo trasmettere.

“Per apparire al meglio ci sono due regole fondamentali: prendersi cura della propria pelle e truccarsi seguendo gli step corretti”, spiega Giulia. “Per sentirsi più sicuri di sé ce ne sono altre due: comprendersi e avere voglia di amarsi. Sono quattro regole che possono sembrare totalmente indipendenti, ma se saprete farle vostre vi avvicinerete a essere la versione più bella di voi”.

In ‘Vitamine di Beauty’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non mancheranno i tutorial step by step per realizzare senza difficoltà makeup completi di grande effetto ed essere perfetti in ogni occasione: dalla mattina alla sera, a scuola o al lavoro, per una cerimonia importante, un appuntamento o una serata speciale.