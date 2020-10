Su Spotify si torna nel passato con La macchina del tempo

Dal rock Anni 80 alle ballate Anni 90, fino alle hit indie del 2000. Per aiutare gli ascoltatori a rivivere i momenti unici del passato, Spotify lancia una nuova versione di ‘La Macchina del Tempo’, la playlist personalizzata che riporta alla mente i primi ricordi legati alla musica.

La raccolta nostalgica, spiega la Dire Giovani ( www.diregiovani.it ), è fatta su misura per il singolo utente: ogni profilo, infatti, avrà le ‘sue’ canzoni. Il criterio di scelta varia a seconda del Paese di residenza, dei gusti musicali e dell’età dell’ascoltatore. Anche se i brani sono dei classici, la playlist viene continuamente aggiornata. ‘La Macchina del Tempo’ è selezionabile nella sezione ‘Creato per te’ dell’hub ‘Anni’ di Spotify, disponibile per tutti gli utenti free e premium su computer, iOS e dispositivi Android.