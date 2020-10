Sina racconta il suo primo EP “My love lockdown”

Non per tutti la quarantena è stato un periodo tragico. Ne è la prova l’EP di debutto di Sina, uno degli artisti emergenti più promettenti di Island Records: rapper classe 1995, al secolo Enrico Silanos.

Nei mesi in cui l’Italia si fermava per far fronte all’emergenza Coronavirus, Sina ha dato vita a “My love lockdown (Midnight Sun)”, un disco nato tra le mura di casa e ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming. Undici tracce che toccano le note dell’anima e che raccolgono i pensieri di un ragazzo che diventa adulto, che cambia e si evolve.

Nate in due diverse fasi, parte delle canzoni sono state rilasciate su Instagram con visual realizzati dallo stesso Enrico e poi su Telegram. A settembre il lavoro si è completato e quello che era stato fino ad allora “My love lockdown” è diventato “My love lockdown (Midnight sun)”. A distanza, Sina ha raccontato alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) i retroscena di questo disco.

L’INTERVISTA ↓

Ad arricchire “My love lockdown (Midnight sun)” i featuring che accompagnano Sina nel suo viaggio. Nella tracklist troviamo Mecna, Priestess, CoCo e i giovani Malakay e Yamba.

TRACKLIST

1. Notti

2. Tentación feat. Yamba

3. Sta scrivendo… feat.Mecna

4. Ok 🙂

5. Vintage/ Bla Bla

6. Novembre

7. In Piedi

8. Io Non feat. Malakay

9. Iris / 3 A.M.

10. Almeno un po’ feat. Priestess

11. Fragile feat. CoCo

In poche tracce, Sina dimostra un’attitudine speciale alla scrittura e regala un progetto che mescola le atmosfere più malinconiche a sonorità urban in un mix di rap e cantautorato. Per Sina, però, questo è solo un assaggio. Ai nostri microfoni, l’artista originario di Alghero ha assicurato di essere già a lavoro su nuovi pezzi. Presto c’è da aspettarsi un nuovo concept album.