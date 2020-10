Rompicapo di Halloween: riesci a trovare il fantasma nascosto nell’immagine in mezzo alla casa spettrale in 90 secondi? Soluzione in fondo alla pagina

C’è un nuovo rompicapo di Halloween, creato dal sito immobiliare Zoopla, che sta mandando in tilt il web. Riesci a trovare il fantasma in mezzo nella casa spettrale? Prova a farlo in meno di 90 secondi!

(SOLUZIONE IN FONDO ALLA PAGINA)

