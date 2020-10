Paesaggi del Corpo: Adriana Borriello in diretta streaming

Adriana Borriello in diretta streaming dal Teatro Artemisio Gian Maria Volonté per Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea

A causa delle restrizioni introdotte dal nuovo DPCM, lo spettacolo La conoscenza della non conoscenza della danzatrice e coreografa di fama internazionale Adriana Borriello sarà chiuso al pubblico e verrà trasmesso il 31 ottobre alle ore 21 in streaming sui social media di Paesaggi del Corpo Festival Internazionale Danza Contemporanea, in diretta dal Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri.



Adriana Borriello, fondatrice dell’omonima compagnia, si esibirà insieme a Rossana Damiani ne La conoscenza della non conoscenza, performance, prodotta dall’Associazione Culturale Atacama Onlus, che dipana il proprio filo del discorso nell’alternanza tra verbo e corpo, scivolando, saltellando, rimbalzando continuamente dalla parola al movimento – e viceversa -, dalla descrizione letterale all’evocazione poetica. Ci si addentra così all’interno del lavoro dell’artista, nelle sue pratiche e nelle questioni che le muovono, ne derivano e le identificano. Una performance che metterà a nudo la danzatrice attraverso la dimostrazione degli strumenti che la coreografa avellinese utilizza nell’atto creativo e nell’insegnamento. Con la musica di Roberto Paci Dalò, le danzatrici mostreranno agli spettatori il gioco della creazione, esplicitandone le regole e i meccanismi e dimostrando come questo gioco si rivela nell’attuazione, ogni volta uguale e ogni volta diverso, oltre e dentro le norme che lo regolano.

Per prenotarsi e ricevere il link per vedere lo spettacolo sul computer o sullo smartphone è necessario inviare una email a info@paesaggidelcorpo.it

Con l’obiettivo di garantire la continuità del Festival, la Direzione Artistica ha stabilito che anche i prossimi appuntamenti di novembre di Paesaggi del Corpo verranno trasmessi in diretta streaming sui canali social del Festival.

Tutte le informazioni su paesaggidelcorpo.it