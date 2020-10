Matteo Paolillo di Mare Fuori tra musica e recitazione

Dalla musica alla recitazione. Per Matteo Paolillo l’arte non ha limiti e la sua ‘fame’ di prendersi tutto è tanta. Nasce a Salerno da una famiglia di fiorai, tra il profumo dei fiori e il supporto dei genitori Matteo scopre l’amore per l’arte. A 13 anni durante uno spettacolo di quartiere di un amico del padre, per gioco, ha voluto provare a recitare. Così a 18 anni ha fatto la valigia, mettendoci dentro vestiti, paure e tanti sogni, ed è partito per Roma. Qui si è iscritto al Conservatorio teatrale di Gianni Diotajuti. Ma per il giovane attore lo studio non è finito qui. Dopo questa esperienza, ha deciso di studiare al Centro Sperimentale, un percorso che si è concluso a gennaio di quest’anno.

Attualmente Paolillo è tra i protagonisti di ‘Mare fuori‘. “Il Mare Fuori è l’attimo in cui si spalanca una finestra e lo sguardo spazia fino a orizzonti infiniti, dove, come miraggi, i sogni imprigionati danzano vividi”. Da questa premesse è nata la serie, da un’idea originale di Cristina Farina e diretta da Carmine Elia. Si tratta di una storia di formazione che ruota attorno ad un gruppo di ragazzi che scontano i loro sbagli, fanno i conti con la crescita, con l’irresponsabilità degli adulti e con la loro responsabilità nei confronti di loro stessi e degli altri “perché se sbaglia uno a pagare le conseguenze saranno tutti”, dice nei primi episodi la direttrice dell’IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli. Qui Matteo interpreta Edoardo Conte, condannato per spaccio. Nonostante i suoi crimini, i suoi occhi si mostrano puri e la sua voglia di vita è tanta. Ha una passione per le donne e aspetta un figlio, senza dimenticare la sua ossessione per le tigri e l’amore per la poesia. Anche lui, come i suoi compagni, mostra il suo ‘coming of age’, ovvero il passaggio dalla giovinezza all’età adulta in questo luogo, a tratti soffocante, che restituisce al carcere la figura di rieducatore e non di giustiziere. Se la serie ci mostra il punto di vista degli adulti irresponsabili e responsabili e quello dei giovani, bisognosi di aiuto, Paolillo regala agli spettatori un’interpretazione credibile e matura che fa ben sperare di vederlo in moltissimi altri progetti.