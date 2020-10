Lana Del Rey online con il nuovo singolo

“Let me love you like a woman” è il nuovo singolo di Lana Del Rey: il brano anticipa l’uscita dell’album “Chemtrails Over the Country Club”

Dopo il debutto del suo primo audiolibro di poesie, “Violet Bent Backwards Over the Grass“, Lana Del Rey torna alla musica con “Let Me Love You Like A Woman”, singolo estratto dall’album “Chemtrails Over the Country Club”, in uscita prossimamente.

Il brano è una ballad romantica, in cui Lana conferma, oltre le sue doti canore anche un innato talento per la scrittura.

Inizialmente chiamato “White Hot Forever”, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) il settimo album in studio della cantautrice è stato ribattezzato “Chemtrails Over the Country Club”, e la sua uscita era prevista per lo scorso 5 settembre, per poi essere posticipato a data da destinarsi.