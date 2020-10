I meme sul Covid dilagano sui social: Conte il protagonista

I MEME PIACCIONO DI PIÙ E AIUTANO A SUPERARE I MOMENTI DIFFICILI

Tra i tipi di umorismo legato al Covid-19, i dati della ricerca hanno rivelato che i meme sono quelli che vanno per la maggiore e sono percepiti come più divertenti rispetto alle battute puramente verbali. Sembra quindi che il nesso tra immagine e parola sia in grado di evocare emozioni più forti per quanto riguarda i livelli di comicità, aiutando a scavalcare il fastidio richiamato dalle tematiche più tetre”, spiega una nota dello Iuss di Pavia. Ridere sulla pandemia non guasta, insomma. Per alcune persone “la capacità di usare l’umorismo come strategia per superare i momenti di difficoltà si è rivelata un tratto di personalità in grado di promuovere le sensazioni positive e di ridurre il potenziale disturbante che scaturisce dalla comprensione degli elementi spiritosi legati al Coronavirus”. Per chi invece è più esposto al virus, viceversa, la paura di essere contagiati può “amplificare le emozioni di disturbo associate alle battute a ai meme legati al Covid-19”.

LA PANDEMIA INVESTE ANCHE LA COMUNICAZIONE SOCIALE

Nel complesso, spiega la Dire (www.dire.it), lo studio contribuisce a chiarire come le implicazioni della pandemia vadano ben oltre gli aspetti clinici, colpendo anche la sfera della comunicazione sociale e in particolare le interazioni sui media”. E ora lo studio prosegue. “Non ci fermiamo qui”, dicono i ricercatori. Durante l’estate e in questa nuova fase di incremento dei contagi, infatti, proseguono le condivisioni di battute, vignette, e meme legati alla pandemia sui social media. “Nelle prossime settimane- spiegano i ricercatori- lanceremo la seconda parte dello studio che indagherà se e come l’apprezzamento dell’umorismo ispirato al Coronavirus è mutato rispetto alla prima fase della pandemia, insieme all’influenza di altri fattori personali, per esempio in relazione al numero di familiari e amici colpiti dal virus o alla paura del contagio da Covid-19”.