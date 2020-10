FIFA 21 arriva il 4 dicembre per PS4 e XBox One

FIFA 21 arriva il 4 dicembre su console di nuova generazione: upgrade gratuito per chi acquista il gioco su PS4 e Xbox One

Ci sarà da aspettare ancora per la versione di ultima generazione di ‘Fifa 21’. Il titolo di simulazione calcistica di EA Sports arriverà il 4 dicembre in tutto il mondo su Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Tempi di caricamento rapidissimi, movimento dei giocatori più fluido e nuovi dettagli realistici sono solo alcune delle migliorie che verranno introdotte nelle console next gen. Su PlayStation 5, inoltre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il gioco presenterà anche innovative tecnologie tattili tramite il nuovo controller DualSense.



Gli utenti che acquistano, o che hanno già acquistato, ‘Fifa 21’ per Xbox One o PlayStation 4 da ora fino al lancio di ‘Fifa 22’, riceveranno gratuitamente l’upgrade sulle rispettive console di nuova generazione. I giocatori potranno anche trasferire i progressi ottenuti in ‘Ultimate Team’ e ‘Volta Football’.