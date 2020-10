Panini Comics tra i protagonisti di Lucca Changes con novità e anteprime esclusive: la manifestazione in programma dal 29 ottobre all’1 novembre

Novità, anteprime esclusive, ospiti italiani e internazionali, tanti appuntamenti digital (e non solo) all’insegna del fumetto e dell’intrattenimento. Panini Comics sarà tra i grandi protagonisti di ‘Lucca Changes’, l’edizione rinnovata e ripensata del community event più importante d’Europa, in programma dal 29 ottobre all’1 novembre, che quest’anno si articolerà tra eventi live e streaming.

L’avventura targata Panini Comics si aprirà con una serie di appuntamenti immancabili per tutti coloro che attendono di scoprire le novità editoriali e i gadget presentati in occasione di ‘Lucca Changes’ e disponibili in fumetteria, libreria, edicola e online su paninicomics.it.

Non mancheranno poi le presentazioni in diretta degli annunci per il 2021. Sono infatti tantissimi i titoli che popoleranno gli scaffali e le edicole nella prossima stagione.

Anche quest’anno, saranno tanti i grandi nomi che parteciperanno agli appuntamenti di Panini Comics, pensati per presentare – anche in modo unconventional – le loro opere. Un calibro da novanta come Leo Ortolani sarà protagonista di una lezione di ‘Fantarcheologia’, appuntamento live che unisce disegno e geologia in un avvincente viaggio tra le pagine più nascoste del ‘Il Cercatore’, la sua più recente pubblicazione Panini Comics.

La musica sarà protagonista con il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo, per un incontro unico – dal vivo e visibile sulla piattaforma ‘Lucca Changes’ –, un ‘racconto unplugged’ fatto di note e immagini, alla scoperta della graphic novel ‘Cinque Allegri Ragazzi Morti – Il Ritorno’. I ragazzi di Casa Surace parteciperanno a un ‘aperitivo da giù’ per presentare il loro ‘Manuale del Fuorisede’, contenente tutti i segreti per sopravvivere alla grande anche senza l’aiuto di nonna e mamma.

Questi sono solo alcuni dei grandi appuntamenti Panini Comics che troveranno spazio a ‘Lucca Changes’. Tutte le informazioni, l’elenco completo con le modalità di fruizione e il calendario ufficiale delle attività Panini Comics sarà disponibile prossimamente online, su tutti i canali social del gruppo e su LuccaChanges.com.