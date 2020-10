IED Milano: online il Glossario della Comunicazione

Approfondire, interagire e condividere: sono queste le tre parole chiave di CONTROL+COM, il nuovo progetto della Scuola di Comunicazione IED Milano che rende pubbliche le ricerche sviluppate dagli studenti sugli argomenti più attuali del mondo della creatività e della strategia. Parte del sapere e della ricerca, in continua evoluzione, in ambito Comunicazione, Creatività e Marketing diventa dunque disponibile gratuitamente a tutti in un click.

L’archivio, accessibile gratuitamente dal sito IED, è composto da un pratico Glossario della Comunicazione, l’indagine sulle attitudini della Generazione Z e le sue “aspettative liquide” e un estratto del volume L’insight, questo frainteso – Le buone idee sanno farsi riconoscere (edizioni Lupetti). L’obiettivo è quello di raggruppare le ricerche più interessanti e metterle a disposizione di tutti per aprire un confronto e un incontro con gli argomenti più attuali del mondo della creatività e del pensiero strategico che fluiscono nella Comunicazione.