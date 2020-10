Giuseppe de Candia canta “Voglio una vita da star”

“Voglio una vita da star” è il nuovo singolo di Giuseppe de Candia: il brano racconta l’ipocrisia e l’incoerenza che caratterizzano la società odierna

Fuori il nuovo singolo di Giuseppe de Candia, “Voglio una vita da star”, un brano che racconta, attraverso delle immagini semplici e dirette, l’ipocrisia e l’incoerenza che caratterizzano la società odierna. Il brano richiama le sonorità anni 80, perfetto da ballare con le cuffie nell’orecchio o per donare una spinta di energia alla giornata.

Con questo pezzo Giuseppe de Candia rivela un’identità totalmente nuova rispetto a quella del ragazzo introverso che partecipò ad Amici di Maria De Filippi. Il cantautore torna con un brano pronto a conquistare il grande pubblico e l’AirPlay radiofonico, dopo aver scalato la classifica degli artisti indipendenti con il brano “America”, in collaborazione con i Boostedkids, e “PEIC”, prodotto da Frank Nemola, storico e, ancora oggi, musicista di Vasco Rossi.

Un nuovo pezzo di puzzle che si aggiunge alla carriera del cantautore pugliese, con tre album e svariati singoli all’attivo, di cui uno in lingua spagnola.

Da non perdere assolutamente il video ufficiale, riflesso dell’ipocrisia narrata nel brano e capace di accompagnare una riflessione ad una risata, toccando temi molto controversi.

Dal 23 Ottobre, “Voglio una vita da star”, sarà disponibile in tutti i digital store, distribuito da Artist First, assieme all’imperdibile video ufficiale sulla piattaforma di You Tube.