Damio in radio e in digitale con “Giorni”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “GIORNI”, singolo d’esordio di DAMIO.

“GIORNI” è un brano che parla apertamente dei dissidi interiori di un ragazzo che, per spiegare al mondo la propria diversità e la voglia di cambiare, ha inizialmente trovato rifugio in amori distruttivi, droghe e alcol, ora sostituiti dalla sua passione per la musica.

Un incontro di sentimenti, sia positivi che negativi, da cui è nato un testo profondamente introspettivo.

Per quanto riguarda le sonorità, il produttore El Piano De Oro ha creato melodie dal gusto tipicamente Trap, adatte a incorniciare delle liriche come quelle dell’artista romano.

In concomitanza con l’uscita in digitale del brano, anche il videoclip ufficiale di “Giorni”, diretto da Jheison Garcia e girato tra le periferie di Roma e la casa dell’autore, sarà disponibile su Youtube dal 16 ottobre..

Spiega l’artista a proposito del suo brano: «Dall’uscita di questo singolo mi aspetto tutto e non mi aspetto niente. So già che il pezzo spacca e me lo ripeto ogni volta che lo ascolto. Si tratta solo di vedere come e con quale potenza arriverà agli ascoltatori. Essendo un brano molto personale e profondo, l’ascoltatore potrebbe cascarci completamente dentro senza neanche accorgersene, come però potrebbe succedere che lo “scarti” dopo venti secondi».

Biografia

Damio, pseudonimo di Damiano Francolini, è un rapper italiano nato nel 2002. Cresciuto a Roma, ha sempre fatto musica sin da piccolo, prima suonando diversi strumenti come la batteria e il pianoforte. All’età di 16 anni si è trasferito ad Amsterdam, dove si è impegnato con una società di calcio, tornando poi a Roma un anno dopo con la voglia di iniziare a scrivere testi Rap.

Instagram: https://instagram.com/damio___?igshid=v5cvq1wsia1q