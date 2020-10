Primo giorno da regista per Tommaso Paradiso

Primo giorno di set per Tommaso Paradiso. L’annuncio su Instagram: il cantautore è pronto a dirigere il suo primo film

Nei programmi di Tommaso Paradiso non c’è solo la musica ma anche il cinema. “Ho finito di scrivere un film con altri due sceneggiatori: Luca Infascelli e Chiara Barzini”, aveva raccontato il cantautore, qualche tempo fa, ospite da Maurizio Costanzo. “Dovevamo girare in questi giorni ma poi è tutto slittato. Se amo la musica, devo dire che ancora di più amo i film (…) Sono malato di Antonioni, Fellini, Scola, Magni, Pietrangeli. La mia fidanzata Carolina non ne può più perché vediamo solo film fino al 1970“.

Dopo tanta attesa, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Tommaso Paradiso, ex frontman dei Thegiornalisti, ha iniziato le riprese del suo primo film. Ad annunciarlo lo stesso cantautore con una foto pubblicata sui social. Giacca di pelle, occhiali in testa e mascherina: il cantautore, emozionatissimo, è pronto per questa nuova avventura.