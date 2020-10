Musica Contro le Mafie 2020: annunciata la Giuria

Premio Musica Contro le Mafie 2020: selezionata la Giuria, scade il 31 Ottobre il bando per iscriversi al concorso

Organizzata dall’Associazione Musica contro le mafie, della rete di LIBERA fondata da Don Luigi Ciotti, ritorna per l’undicesimo anno consecutivo il concorso nazionale “Premio Musica contro le mafie” che sostiene e valorizza la musica per la diffusione di buone idee e buone prassi.



#ilmondoècasanostra e #livefromeverywhere racchiudono il significato profondo di una edizione come questa. La Musica che nonostante tutto trova la strada giusta attraverso la passione, la bellezza della creazione dei numerosissimi artisti che stanno inviando le loro richieste preannunciando un record assoluto di iscrizioni. In equilibrio tra reale e virtuale allargando il numero di fruitori come mai prima d’ora, attraverso lo streaming, Musica contro le mafie dimostra che la musica si può trasmettere e fare da ogni luogo del pianeta abbattendo o superando ogni confine fisico.