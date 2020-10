Il Made in Italy conquista le vetrine di New York

Nelle vetrine a New York un pieno di Made in Italy: ICE lancia una campagna promozionale con i magazzini Saks Fifth Avenue

La sede di New York dell’Agenzia-Ice ha esteso l’accordo con i grandi magazzini Saks Fifth Avenue per la promozione dello stile e della qualità del Made in Italy sul mercato americano.

La collaborazione, vede inclusi tutti i settori della moda, sia le calzature e la pelletteria per uomo, donna e bambino, sia la gioielleria. La promozione del Made in Italy si svolgerà online sul sito www.s5a.com fino al 30 novembre, mentre quella fisica, fino al 2 novembre, interesserà in contemporanea cinque punti vendita a New York, Chicago, Houston, Los Angeles e San Francisco.

La partnership rientra nel nuovo programma 2020-2021 dell’Agenzia-Ice: già nel 2019 l’Italia ha registrato un valore di importazione negli Usa di circa 9 miliardi di dollari, con un aumento del +4,2% rispetto all’anno predente. Il mercato americano è il primo mercato non europeo per le esportazioni italiane. Per questa attività 2020, Saks si è impegnata ad un grosso investimento con l’acquisto e la promozione dei prodotti Made in Italy in 40 grandi magazzini negli Stati Uniti e in Canada e sul loro sito web.

“Sono orgoglioso di annunciare la nuova partnership per promuovere designer già affermati e emergenti. In circostanze dirompenti, quali quelle causate dalla pandemia di Covid-19, ci impegniamo a supportare i marchi italiani per ampliare i loro canali di distribuzione negli Stati Uniti e connettersi con i mercati globali. La nostra partnership con Saks Fifth Avenue si impegna a mettere in contatto i consumatori americani con l’alta qualità e la trasparenza offerte dai prodotti Made in Italy” afferma Antonio Laspina, direttore della sede ICE di New York.

“Siamo lieti di collaborare con l’Italian Trade Agency per supportare i designer italiani nuovi ed emergenti sia in negozio con schermi visivi, sia online attraverso i nostri canali digitali. La nostra partnership con ITA promuove il nostro impegno a fornire stili alla moda e mantiene la nostra promessa di rendere facile sperimentare il meglio” ha affermato Emily Essner, CMO di Saks Fifth Avenue.